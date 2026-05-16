A Salerno, nel Palazzo Sant’Agostino, si tiene la cerimonia di consegna del Premio Scena Teatro. Durante l’evento, vengono riconosciuti diversi professionisti del settore teatrale, anche se i nomi specifici non sono stati resi noti. La manifestazione si concentra sulla relazione tra il teatro e il suo ruolo nel promuovere il riscatto sociale. La serata vede la partecipazione di artisti e figure legate alla scena teatrale locale e nazionale, senza ulteriori dettagli sui premiati.

? Domande chiave Chi sono i professionisti che riceveranno il premio a Salerno?. Come può il teatro diventare uno strumento di riscatto sociale?. Perché la cerimonia si è spostata in Palazzo Sant’Agostino?. Quali nomi del passato hanno già calcato il palco della rassegna?.? In Breve Evento nato nel 2018 da Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino.. Direzione artistica guidata da De Rosa con 300 allievi tra Salerno e Catania.. Passaggio della rassegna tra Salerno e il Castello Macchiaroli di Teggiano.. Collaborazione storica con Mariarita Giordano per il consolidamento dell'appuntamento istituzionale.. Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18, la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino ospiterà la nona edizione del Premio Nazionale Scena Teatro, un evento che porterà l’eccellenza artistica nel cuore istituzionale della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Palazzo Sant’Agostino ospita il Premio Scena Teatro

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3 locali in Vendita a Salerno (SA)

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