Durante il fine settimana di Pasqua a Salerno si sono verificati diversi episodi di violenza. In piazza Libertà un minorenne è stato accoltellato, mentre in via Sant’Agostino si è scatenata una rissa tra gruppi di giovani. Questi eventi hanno coinvolto più persone e sono avvenuti tra Sabato Santo e il giorno festivo, portando a disordini nel centro della città.

Pasqua violenta a Salerno, dove tra Sabato Santo e il giorno festivo si sono registrati diversi episodi di aggressione e disordini che hanno coinvolto gruppi di giovanissimi. Liti degenerare, uso di armi e abuso di alcol hanno richiesto numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, impegnati nel soccorso di ragazzi in difficoltà. Minore accoltellato in piazza della Libertà. Il primo episodio si è verificato intorno alle 21:30 di Sabato Santo nei pressi di piazza della Libertà, nella zona adiacente al Crescent. Secondo le prime ricostruzioni, due gruppi di ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire, probabilmente futili. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pasqua violenta a Salerno: minore accoltellato in piazza Libertà, rissa a Sant’Agostino

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