Estate in gioco | nuovi spazi per bambini a Pergo e Terontola

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nuovi centri estivi per bambini tra i 3 e i 6 anni apriranno a Pergo e Terontola. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 17, con possibilità di iscrizione online o presso le sedi dei centri. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti e devono essere presentate dai genitori o tutori dei bambini interessati. Nessuna informazione su eventuali costi o modalità di pagamento è ancora stata comunicata.

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Quali sono gli orari disponibili per i nuovi centri estivi?. Come possono iscriversi i genitori dei bambini tra i 3 e i 6 anni?. Dove si trovano esattamente le sedi delle attività a Pergo e Terontola?. Chi gestisce concretamente i nuovi servizi educativi per i piccoli esploratori?.? In Breve Attività dal 6 al 31 luglio presso scuole Rodari di Pergo e Arcobaleno di Terontola. Collaborazione tra Polis cooperativa sociale e organizzazione Lilliput per il progetto. Fascia d'età 3-6 anni con orari 8-12.30 o giornata completa fino alle 16. Iscrizioni via email a [email protected] o presso sede di località Ossaia 60. Nuovi spazi per i più piccoli a Pergo e Terontola: il piano estivo di Cortona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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