Il Comune di Cerveteri ha avviato le procedure per la gestione delle attività estive sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, invitando gli operatori privati a presentare le proposte entro giovedì 7 maggio alle ore 12:00. La decisione riguarda l’assegnazione degli spazi destinati alle attività estive lungo il lungomare, con una scadenza fissata per la presentazione delle candidature.

Il Comune di Cerveteri ha ufficialmente aperto le procedure per la gestione delle attività estive presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, invitando gli operatori privati a presentare le proprie proposte entro giovedì 7 maggio alle ore 12:00. L’amministrazione punta a trasformare la zona costiera in un polo multifunzionale che integri ristorazione, intrattenimento serale e sport acquatici, sfruttando la vocazione ricreativa di un’area che ha già consolidato la propria identità negli anni. La strategia amministrativa per la stagione estiva a Campo di Mare. L’iter burocratico per l’assegnazione degli spazi è stato accelerato attraverso una serie di manifestazioni di interesse pubblicate sul portale istituzionale dell’ente locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerveteri punta tutto sul lungomare: nuovi spazi per l’estate

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