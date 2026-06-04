Cortona due nuovi centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Pergo e Terontola

Notizia in breve

A Cortona sono stati aperti due nuovi centri estivi per bambini tra i 3 e i 6 anni, a Pergo e Terontola. Le strutture offriranno attività durante il periodo estivo, con iscrizioni aperte fino a esaurimento posti. La gestione è affidata a enti locali e associazioni di settore. Le prime aperture sono già state effettuate, con un incremento delle opzioni per le famiglie della zona.