Cortona due nuovi centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Pergo e Terontola

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cortona sono stati aperti due nuovi centri estivi per bambini tra i 3 e i 6 anni, a Pergo e Terontola. Le strutture offriranno attività durante il periodo estivo, con iscrizioni aperte fino a esaurimento posti. La gestione è affidata a enti locali e associazioni di settore. Le prime aperture sono già state effettuate, con un incremento delle opzioni per le famiglie della zona.

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Il comune di Cortona amplia la propria offerta di centri estivi con due nuove proposte rivolte ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Si tratta del programma "Estate in gioco: piccoli esploratori crescono", organizzato da Polis società cooperativa sociale in collaborazione con Lilliput – L'arte dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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