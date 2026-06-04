Cortona due nuovi centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Pergo e Terontola
A Cortona sono stati aperti due nuovi centri estivi per bambini tra i 3 e i 6 anni, a Pergo e Terontola. Le strutture offriranno attività durante il periodo estivo, con iscrizioni aperte fino a esaurimento posti. La gestione è affidata a enti locali e associazioni di settore. Le prime aperture sono già state effettuate, con un incremento delle opzioni per le famiglie della zona.
Il comune di Cortona amplia la propria offerta di centri estivi con due nuove proposte rivolte ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Si tratta del programma "Estate in gioco: piccoli esploratori crescono", organizzato da Polis società cooperativa sociale in collaborazione con Lilliput – L'arte dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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