Estate alle porte riemerge l' incubo acqua | a Giostra rubinetti a secco già in mattinata

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dall'inizio ufficiale dell'estate, alcuni quartieri della città hanno già sperimentato interruzioni dell'erogazione idrica, con i rubinetti a secco già dalla mattina. Da tempo, diverse zone segnalano problemi legati alla riduzione delle forniture di acqua, che si verificano con maggiore frequenza e durata. Le interruzioni sono state segnalate da residenti e famiglie che vivono in quelle aree. La situazione si ripresenta periodicamente, senza ancora risposte precise sulle cause o soluzioni definitive.

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L'estate deve ancora iniziare ufficialmente, ma in alcuni quartieri della città riaffiora già una delle preoccupazioni che negli ultimi anni ha accompagnato migliaia di famiglie messinesi: quella dell'acqua che arriva sempre meno e per sempre meno tempo.Le prime segnalazioni giungono da Giostra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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