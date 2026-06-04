Estate alle porte riemerge l' incubo acqua | a Giostra rubinetti a secco già in mattinata

Notizia in breve

A pochi giorni dall'inizio ufficiale dell'estate, alcuni quartieri della città hanno già sperimentato interruzioni dell'erogazione idrica, con i rubinetti a secco già dalla mattina. Da tempo, diverse zone segnalano problemi legati alla riduzione delle forniture di acqua, che si verificano con maggiore frequenza e durata. Le interruzioni sono state segnalate da residenti e famiglie che vivono in quelle aree. La situazione si ripresenta periodicamente, senza ancora risposte precise sulle cause o soluzioni definitive.