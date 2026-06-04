Estate a Pietrarsa | nuovi orari e accesso serale al Museo iniziative musicali e culturali

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha esteso gli orari di apertura anche in fascia serale durante l’estate. La nuova programmazione prevede l’apertura prolungata per consentire visite anche dopo il tramonto. Sono previste inoltre iniziative musicali e culturali organizzate nel periodo estivo.

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Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa amplia l’offerta di visita per la stagione estiva con l’estensione degli orari anche nelle fasce serali. Un’opportunità che consente al pubblico di vivere il sito in una dimensione suggestiva, tra le luci del tramonto e gli spazi affacciati sul Golfo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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