Nuovi orari estivi al Museo della Padova Ebraica
Dal 18 maggio al 30 settembre 2026, il Museo della Padova Ebraica cambierà gli orari di apertura per la stagione estiva. L'istituzione resterà aperta al pubblico in un orario aggiornato rispetto ai periodi precedenti, offrendo ai visitatori nuove fasce di accesso durante i mesi caldi. La modifica si applica a tutti i giorni di apertura, con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze stagionali e alle visite dei turisti.
Novità per il Museo della Padova Ebraica, che dal 18 maggio al 30 settembre 2026 adotterà i nuovi orari estivi di apertura al pubblico.Accesso e accoglienzaPer tutta la stagione estiva le porte del museo resteranno aperte ogni giorno, offrendo a cittadini e visitatori maggiori occasioni per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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