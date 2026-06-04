Estate 2026 concerti a Roma | da Achille Lauro a Tiziano Ferro tutti i live in programma

Nel corso dell’estate 2026 a Roma sono previsti numerosi concerti e eventi musicali. La programmazione comprende spettacoli negli stadi, eventi al Circo Massimo, festival all’aperto e rassegne nelle principali arene della città. Tra gli artisti confermati ci sono Achille Lauro e Tiziano Ferro. La stagione si estende da giugno a settembre, coinvolgendo diverse location e tipologie di eventi musicali.

Roma, 4 giugno 2026 – Roma si prepara a un’estate 2026 ad altissima intensità musicale. Da giugno a settembre la Capitale ospiterà concerti negli stadi, grandi eventi al Circo Massimo, festival all’aperto e rassegne nelle principali arene cittadine. Il calendario attraversa generi e pubblici diversi: pop italiano, rock internazionale, cantautorato, elettronica, jazz, urban e grandi show da stadio. Le location più coinvolte saranno il Circo Massimo, lo Stadio Olimpico, l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l’ Ippodromo delle Capannelle e la Casa del Jazz. I concerti al Circo Massimo: Cremonini e Jovanotti. Il primo grande appuntamento dell’estate sarà al Circo Massimo con Cesare Cremonini, atteso a Roma per una doppia data il 6 e 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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