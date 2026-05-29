A giugno 2026, le arene di pietra e gli stadi italiani si riempiranno di pubblico per concerti di artisti internazionali come Lenny Kravitz, Ricky Martin e Achille Lauro, oltre a nomi italiani come Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Le date sono state annunciate e le venue sono pronte ad accogliere migliaia di spettatori. La stagione estiva si anima con spettacoli di musica dal vivo di grandi nomi.

Con l’avvento della stagione più calda dell’anno iniziano a popolarsi arene di pietra, e stadi con i concerti che nel mese di giugno 2026 vedranno l’arrivo nella Penisola di star internazionali e alcuni tra i protagonisti più amati delle nostre classifiche. Si parte subito il 1 giugno, con un big oltreoceano, Jason Derulo, che ritorna nel nostro paese tre mesi dopo dall’ultimo concerto tenutosi a Bologna, con uno show al Central di Firenze. A 45 anni scomparsa di Rino Gaetano, si terrà a Roma l’ormai tradizionale ricordo del cantautore, al quale parteciperanno la Rino Gaetano Band, Giulia Mei, Artù, Primogenito, Daiana Tejera, tra i tanti. Unica data italiana del tour mondiale per Conan Gray alla Chorus Life Arena di Bergamo la sera successiva, nella quale sarà possibile ascoltare i brani dell’ultimo album, Wishbone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cesare Cremonini, Achille Lauro, Lenny Kravitz, Vasco Rossi e Ricky Martin sono tra i concerti più attesi del mese di giugno 2026

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