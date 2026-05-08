Delfin Rocco Basilico contro l’accordo tra sua madre e il fratellastro Del Vecchio

Rocco Basilico ha presentato un ricorso alla Corte di Lussemburgo contro la decisione adottata dall’assemblea di Delfin il 27 aprile. La causa riguarda un accordo tra la madre di Basilico e il fratellastro Del Vecchio. La decisione dell’assemblea ha portato Basilico a contestare l’accordo, portando il caso davanti alla corte europea.

Rocco Basilico ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la delibera dell’assemblea di Delfin del 27 aprile scorso. Basilico, uno degli otto soci di Delfin, si oppone al riassetto della holding della famiglia Del Vecchio, contestando sia le procedure sia l’ordine del giorno dell’assemblea del 27 aprile. L’accordo tra madre e figlio. Il nodo nasce dall’accordo tra Leonardo Maria Del Vecchio e la madre Nicoletta Zampillo sul passaggio della nuda proprietà del pacchetto del 12,5% detenuto dalla moglie del fondatore al figlio. Come risulta al Sole 24 Ore, Leonardo Maria Del Vecchio e la madre avrebbero infatti raggiunto una intesa sull’assetto futuro della Delfin.🔗 Leggi su Open.online

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