Nelle recenti discussioni sulle primarie, si sottolinea che l’unione tra i partecipanti non implica uniformità di opinioni. Si parla invece di analizzare i voti degli astenuti, che rappresentano una componente significativa del processo. Un’osservazione comune è che, nonostante le tensioni, è improbabile che il governo crolli nel breve termine. Tra chi si esprime con forza e chi preferisce tacere, si delineano diverse modalità di intervento nel panorama politico.

di Paolo Ghion C’è una massa silente, una che urla ed una logorroica. Prima di capire chi è cosa, partiamo dal presupposto che difficilmente il governo cadrà ora. Del resto la guerra serve ai leader proprio per questo. Lo abbiamo visto con il gerarca israeliano e con quello americano, in scala minore perché non dovrebbe funzionare anche per gli altri? Circoscriviamolo storicamente come l’Olimpo dei necessari o forse l’isola dei famosi. Alla vittoria del No al referendum, Giuseppe Conte lancia le primarie e il campo largo si ingrugnisce. Riflettere su questa congregazione sfuggevole, che per lungo tempo ha cambiato forma, membri e nome sui giornali, non è semplice e più ci provo, più mi viene l’ansia e non so se mi sono dimenticato com’è il concetto di aria oltre che di area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti

Essere pansessuale significa essere bisessuale? Facciamo chiarezzaLa pansessualità è un concetto spesso oggetto di fraintendimenti e incomprensione.

Joana Vasconcelos: “Essere eccezionali oggi significa essere fedeli a sé stessi, senza semplificare mai”Quando Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti lo scelsero, ormai molti anni fa, per ospitare la loro Fondazione che all’epoca era ancora un...

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Fare le primarie è saggio, farle con un solo candidato del Pd è autolesionisticoAllora Mastella è d’accordo con Mieli: la segretaria dem deve lasciare spazio a Conte? Io non dico chi dei due debba fare un passo indietro, ma che uno dei due dovrebbe farlo. Viceversa, si dovrebbe ... ilfoglio.it

Ferdinandi, nel centrosinistra partire dal programma e non dalle primarieCredo che oggi il punto non sia partire dalle primarie, ma costruire prima un programma condiviso, per il Paese e con il Paese. (ANSA) ... ansa.it

Leggi la mia intervista a La Stampa. È il momento giusto per parlare di primarie «I tempi sono maturi. È un dovere morale organizzare un’alternativa, perché Meloni sta portando il Paese in recessione. Ora dobbiamo parlare di temi, poi ci siederemo a u - facebook.com facebook

Oggi su #IlTempo la campagna di fango “giornalistica” contro la #Meloni. E su #Libero come la #sinistra fallirà alle #primarie. La #Storaciata Le #primepagine x.com