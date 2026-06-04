Espulsioni entro 12 settimane ma niente blocco navale | cosa c’è nel decreto legge sul Patto Ue su migrazione e asilo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che attua le norme del Patto europeo su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno. Il provvedimento prevede espulsioni entro 12 settimane, ma non include un blocco navale. Le nuove disposizioni riguardano procedure e tempi per le espulsioni, senza modifiche alle misure di controllo via mare. Il decreto stabilisce anche modalità di gestione delle richieste di asilo e di accoglienza.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto legge con le norme volte a dare attuazione al Patto europeo su migrazione e asilo, in vigore dal 12 giugno. L’intervento legislativo adottato dal governo Meloni – che rivendica un ruolo di primo piano nel dibattito dell’Ue sulle politiche migratorie – mira a rendere immediatamente operative le disposizioni europee che impongono agli Stati membri di esaminare le procedure accelerate di frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. «Una misura copernicana», l’ha definita il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in conferenza stampa al termine del Cdm. 🔗 Leggi su Open.online

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