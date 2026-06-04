Esposito ha segnato più di 20 gol con la nazionale maggiore, risultando il più prolifico tra i giocatori nati dopo il 2002. Solo due leggende dell’Italia hanno segnato di più del giovane attaccante dell’Inter prima dei 21 anni. Tra i giocatori interisti, solo Vieri ha segnato più di Esposito con la maglia azzurra in questa fascia d’età. Solo Meazza e Rivera hanno realizzato un numero superiore di gol rispetto a Esposito nel periodo precedente ai 21 anni.

Il parallelismo vien da sé, basta metterli vicini. Esposito viene paragonato a Christian Vieri fin da quando ha messo piede per la prima volta in Serie A. Questione di similitudini: Pio è la punta titolare dell’Inter, gioca e segna in Nazionale, è alto, grosso ed esulta mostrando i muscoli. Per certi aspetti, banalmente numerici, Esposito è riuscito anche a far meglio di Bobo, che ha debuttato in Nazionale a 23 anni segnando a Trieste contro la Moldavia. La punta di Castellammare, invece, ha esordito a venti e ha segnato quasi subito, pungendo l’Estonia al suo secondo match con la maglia azzurra. E dopo otto presenze è già a quattro gol,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Esposito alla Vieri, che numeri tra Inter e Italia: in azzurro dietro solo due leggende

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