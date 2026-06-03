Pio Esposito ha raggiunto un record nella storia della Nazionale Italiana di calcio, superando i 21 anni e posizionandosi tra i giocatori con più presenze prima di questa età. Solo due calciatori, Meazza e Rivera, hanno avuto numeri migliori in questa fase della carriera. La sua performance si inserisce in un contesto di giovani promettenti che hanno lasciato un segno significativo nel calcio nazionale.

di Alberto Petrosilli Solo Meazza e Rivera hanno fatto meglio prima dei 21 anni: Pio Esposito nella storia della Nazionale Italiana. Clamorosa statistica. Francesco Pio Esposito continua a bruciare le tappe e a conquistare record con la maglia della Nazionale italiana. Grazie alle quattro reti realizzate nelle sue prime otto presenze, l’attaccante azzurro è entrato in una ristretta cerchia di talenti che hanno lasciato il segno in giovane età. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo i dati forniti da Opta Paolo, Esposito è infatti diventato appena il terzo calciatore nella storia dell’Italia a segnare più di tre gol prima di compiere 21 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pio Esposito nella storia dell’Italia: numeri da predestinato in azzurro

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Francesco Pio Esposito diventa il terzo giocatore della storia della Nazionale italiana a segnare almeno 4 gol prima dei 21 anni. Gli altri due: Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5). x.com

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