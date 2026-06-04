Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo, l’attaccante ha commentato a Sky Sport, esprimendo soddisfazione per il riconoscimento del ct. Ha ricordato il rigore sbagliato in passato e ha detto di aver cercato di canalizzare quella rabbia in campo. La rete decisiva è arrivata proprio da lui, contribuendo alla vittoria degli Azzurri.

di Paolo Moramarco Esposito a Sky Sport ha parlato nel post partita di Lussemburgo Italia finita 1-0 per gli Azzurri grazie ad un suo gol. Le sue parole. Dopo la vittoria dell’ Italia contro il Lussemburgo per 0-1, grazie ad un suo gol, Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sky Sport sottolineando l’importanza dell’umiltà, del lavoro di squadra e della voglia di riscattarsi dopo le esperienze passate. APPREZZAMENTO DEL CT – «Sono contento che il CT apprezzi la mia umiltà, è quella che mi ha portato qui e non voglio perderla mai. Stasera sono contento, ce la siamo meritata, siamo stati bravi ad aggredire la partita fin dal primo secondo e questo gruppo di ragazzi si merita il meglio perché ho visto un impegno incredibile per tutta la settimana, sono contento del risultato». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito a Sky: «Sono contento il Ct mi apprezzi. Ho ricordato il rigore sbagliato, ho cercato di usare quella rabbia»

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