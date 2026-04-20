Nicolò Brigante dopo il GF Vip svela | Ho sbagliato ho imparato sono cresciuto

Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha ripreso a pubblicare messaggi sui social network. In un post recente, l’ex concorrente ha ammesso di aver commesso degli errori durante la sua partecipazione al reality e ha affermato di aver imparato da queste esperienze. Ha anche parlato di una crescita personale avvenuta nel periodo successivo al suo ritiro dal programma.

Dopo essersi ritirato dal Grande Fratello Vip Nicolò Brigante torna sui social, cosa ha detto l’ex gieffino. Si è da poco conclusa l’esperienza di Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip, l’ex gieffino non è stato eliminato ma ha preferito abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nicolò Brigante al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) L’ex gieffino non era più sereno nella casa più spiata d’Italia, faceva anche fatica a dormire a causa dell’ansia. In diretta alla conduttrice ha detto: “Penso che questo sia un gioco ed è bello finché ti diverti. Non sto purtroppo trovando più lo spirito giusto, non ce la faccio più quindi preferisco uscire”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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