Esperti Fossc | Ai può ridurre del 25% i costi e del 40% i tempi sviluppo di un farmaco
Secondo gli esperti di Fossc, l’intelligenza artificiale può abbattere del 25% i costi di sviluppo di un farmaco e dimezzare i tempi di lavorazione, con una riduzione del 40%. Queste stime si basano su analisi di settore e applicazioni attuali dell’AI nel settore farmaceutico. La tecnologia viene considerata un elemento chiave per accelerare i processi e contenere le spese nelle ricerche farmaceutiche.
(Adnkronos) – “L’applicazione dell’intelligenza artificiale può ridurre del 25% i costi per lo sviluppo di un farmaco. Inoltre, diminuisce del 40% i tempi complessivi per la realizzazione di una nuova terapia. Dal momento dall’avvio della ricerca di base fino all’approvazione del trattamento, dopo gli indispensabili studi clinici, possono trascorrere anche 10 anni. I costi medi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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