Esperti Fossc | Ai può ridurre del 25% i costi e del 40% i tempi sviluppo di un farmaco

Notizia in breve

Secondo gli esperti di Fossc, l’intelligenza artificiale può abbattere del 25% i costi di sviluppo di un farmaco e dimezzare i tempi di lavorazione, con una riduzione del 40%. Queste stime si basano su analisi di settore e applicazioni attuali dell’AI nel settore farmaceutico. La tecnologia viene considerata un elemento chiave per accelerare i processi e contenere le spese nelle ricerche farmaceutiche.