Il farmaco che può ridurre del 30% il rischio di infarto nei diabetici | lo studio del Mass General Brigham

Uno studio condotto dal Mass General Brigham ha analizzato l’efficacia di evolocumab, un farmaco monoclonale solitamente utilizzato per i pazienti con aterosclerosi. I ricercatori hanno riscontrato che questa terapia può ridurre di oltre il 30% il rischio di infarto o altri eventi cardiocircolatori gravi nei diabetici. L’indagine si è concentrata su un gruppo di pazienti con questa condizione e ha valutato gli effetti del farmaco.

Un nuovo studio del Mass General Brigham mostra come la terapia a base del farmaco monoclonale evolocumab, finora riservata ai pazienti con aterosclerosi, possa ridurre di oltre il 30% il rischio di infarto o altri eventi cardiocircolatori gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lo stress dei genitori può aumentare il rischio di obesità nei bambini: lo studio di YaleUno studio dell'Università di Yale suggerisce che migliorare la gestione dello stress, insieme ad abitudini alimentari sane e all'attività fisica,... Prendere il farmaco all’ora giusta può raddoppiare la sopravvivenza: lo studio che cambia la medicinaC’è un orologio dentro di noi, e può aiutarci a guarire, o potrebbe addirittura fare la differenza tra la vita e la morte. Approfondimenti e contenuti su Mass General Brigham Prendere il farmaco all’ora giusta può raddoppiare la sopravvivenza: lo studio che cambia la medicinaIl tempismo conta anche in medicina. Non solo è importante quale medicina assumere, ma anche quando farlo per allungare la sopravvivenza del paziente. Si fa strada la cronofarmacologia C’è un orologio ... panorama.it Approvato farmaco rivoluzionario che previene l’AIDS: Può porre fine all’epidemia di HIVLa FDA ha approvato un farmaco in grado di prevenire oltre il 99,9 percento delle infezioni da HIV, il virus che provoca l’AIDS, la pandemia più mortale degli ultimi decenni con oltre 40 milioni di ... fanpage.it