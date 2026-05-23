Lavori allo stadio il primo giugno può essere la data buona Costi e tempi del progetto

Il primo giugno potrebbe essere la data di inizio lavori allo stadio, anche se non è ancora stata confermata ufficialmente. La data si fa largo tra le ipotesi e potrebbe rappresentare il giorno in cui si svolgerà la cerimonia di apertura del cantiere. Restano da definire i dettagli sui costi e sui tempi del progetto.

Lunedì primo giugno. Non c’è ancora l’ufficialità ma questa data circola da qualche ora nei dintorni dello stadio: potrebbe essere quella fatidica per l’avvio dei lavori al Comunale o perlomeno per la cerimonia del taglio del nastro del cantiere. Proprio ieri sono cominciate le operazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stadio Via del Mare: aggiornamenti lavori e tempi di completamento

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lavori allo Stadio Curi, l'azienda che ha firmato il progetto per la riqualificazione

Il Palermo calcio consegna al Comune il progetto per il nuovo stadio: "Può essere pure la scintilla giusta per la squadra"Il Palermo calcio ha consegnato al Comune il progetto per il nuovo stadio Barbera.

Via libera ai finanziamenti per i lavori al centro sportivo ex area Ghigi e allo stadio del baseball, 430mila euro per servizi per minori, anziani e disabili #Rimini #Attualita x.com

Lavori in corso allo stadio. Primi passi per il cantiere dietro la maratonaOperai sul posto per gli ultimi sopralluoghi. Una lunga rete arancione avvolge da stamani le cancellate che separano via Divisione Garibaldi dai ruderi della gradinata. Nei prossimi giorni in arrivo r ... today.it

Arezzo, Manzo: Da giugno lavori allo stadio. Subito demolizione della Maratona. Perché abbiamo cambiato programma. Sarà un capolavoroA giugno inizieranno i lavori. E partiranno con la demolizione della Maratona. Il cantiere allo stadio Comunale di Arezzo cambia programma. E’ stata presa la decisione di modificare il calendario in ... corrierediarezzo.it