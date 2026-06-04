Esperienza di formazione e lavoro in Germania per tre studenti del liceo linguistico cesenate

Notizia in breve

Tre studenti del liceo linguistico di Cesena hanno partecipato a un programma di formazione e lavoro in Germania. Due ragazze della classe 5E e un ragazzo della classe 5D sono stati selezionati per “Eine Chance Ausbildung in Deutschland”. L’iniziativa permette loro di svolgere un’esperienza di formazione professionale nel paese europeo. La selezione si è conclusa con il superamento delle prove di ammissione, consentendo ai studenti di partire per un periodo di formazione all’estero.