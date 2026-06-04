Esperienza di formazione e lavoro in Germania per tre studenti del liceo linguistico cesenate
Tre studenti del liceo linguistico di Cesena hanno partecipato a un programma di formazione e lavoro in Germania. Due ragazze della classe 5E e un ragazzo della classe 5D sono stati selezionati per “Eine Chance Ausbildung in Deutschland”. L’iniziativa permette loro di svolgere un’esperienza di formazione professionale nel paese europeo. La selezione si è conclusa con il superamento delle prove di ammissione, consentendo ai studenti di partire per un periodo di formazione all’estero.
Due alunne della classe 5E, Greta Battistini ed Elena Kierczak e un alunno della classe 5D, Simone Albano, che frequentano il liceo linguistico statale Ilaria Alpi di Cesena, hanno superato quest'anno la selezione per il programma “Eine Chance Ausbildung in Deutschland”, un’iniziativa che offre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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