Studenti tedeschi a Cesena per lo scambio con il liceo linguistico Alpi

Gli studenti della classe 3ª E del liceo linguistico “I. Alpi” di Cesena hanno partecipato a uno scambio con l’istituto Scheffel-Gymnasium di Lahr, nella Foresta Nera, in Germania. L’attività si è conclusa di recente e ha coinvolto ragazzi italiani e tedeschi in un percorso di scambio culturale e linguistico. Durante il periodo di scambio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare diverse località e di condividere esperienze con i coetanei stranieri.

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