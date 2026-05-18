Studenti tedeschi a Cesena per lo scambio con il liceo linguistico Alpi
Gli studenti della classe 3ª E del liceo linguistico “I. Alpi” di Cesena hanno partecipato a uno scambio con l’istituto Scheffel-Gymnasium di Lahr, nella Foresta Nera, in Germania. L’attività si è conclusa di recente e ha coinvolto ragazzi italiani e tedeschi in un percorso di scambio culturale e linguistico. Durante il periodo di scambio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare diverse località e di condividere esperienze con i coetanei stranieri.
Si è concluso lo scambio linguistico tra la classe 3ª E del liceo linguistico “I. Alpi” di Cesena e lo Scheffel-Gymnasium di Lahr, nella Foresta Nera, in Germania. Il progetto, promosso dal dipartimento di lingua tedesca, si è chiuso con la visita degli studenti tedeschi a Cesena, ospitati dalle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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