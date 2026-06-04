escursioni e ciclismo giornate nella natura

"Sarteano Active": tre giornate di escursioni ed attività dedicate al trekking, all’equitazione e al ciclismo. Con l’obiettivo di un turismo più sostenibile e in grado di essere sfruttato tutto l’anno, il Comune propone "Sarteano Active": un progetto volto alla valorizzazione ambientale usando l’escursionismo, il cicloturismo, la mobilità lenta e l’equitazione come filo condutture, che prenderà il via con l’inaugurazione dei nuovi sentieri turistici del territorio, in programma dal 5 al 7 giugno. La finalità è quella di dare forza al territorio tramite sentieri che sono in grado di fondere paesaggio, cultura, patrimonio naturalistico e attività sportive, offrendo così grandi opportunità sia ai residenti che ai visitatori del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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