5 escursioni per vivere l' ultimo weekend di maggio immersi nella natura

Notizia in breve

Durante il fine settimana, si possono svolgere cinque escursioni nelle aree naturali vicino a Milano, approfittando di giornate di sole estivo. Le uscite includono percorsi nel parco regionale, escursioni lungo i fiumi, passeggiate tra i boschi e visite a riserve naturali. Le attività sono accessibili a diversi livelli di preparazione e durano varie ore. Sono disponibili anche itinerari per famiglie con bambini e percorsi più impegnativi per escursionisti esperti. Le mete sono raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.