5 escursioni per vivere l' ultimo weekend di maggio immersi nella natura
Durante il fine settimana, si possono svolgere cinque escursioni nelle aree naturali vicino a Milano, approfittando di giornate di sole estivo. Le uscite includono percorsi nel parco regionale, escursioni lungo i fiumi, passeggiate tra i boschi e visite a riserve naturali. Le attività sono accessibili a diversi livelli di preparazione e durano varie ore. Sono disponibili anche itinerari per famiglie con bambini e percorsi più impegnativi per escursionisti esperti. Le mete sono raggiungibili con mezzi pubblici o in auto.
Ultimo weekend di maggio accompagnato da giornate di sole estivo sino a domenica. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni di primavera. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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