7 escursioni per vivere un weekend di quasi estate immersi nella natura

Il quarto weekend di maggio si presenta con giornate di sole estivo che prolungano la stagione primaverile. In questa cornice, sono numerose le escursioni possibili nei pressi di Milano, ideali per chi desidera trascorrere un fine settimana immerso nella natura. Oltre agli eventi cittadini, ci sono sette percorsi consigliati che permettono di vivere un weekend tra paesaggi verdi e aria aperta, sfruttando le belle giornate di questa stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui