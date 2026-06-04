Esce di strada in auto e si ribalta | 50enne all' ospedale

Intorno alle 19 di giovedì 4 giugno, un'auto è uscita di strada tra San Giorgio e Valconasso di Pontenure, in località Sant’Agata, e si è ribaltata. Un uomo di 50 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti. La viabilità è stata temporaneamente rallentata per i rilievi.

Intorno alle 19 di giovedì 4 giugno si è verificato un incidente stradale tra San Giorgio e Valconasso di Pontenure, in località Sant’Agata. Un’auto condotta da un uomo di 50 anni, appena uscito dall’azienda dove lavora e stava rincasando. Con tutta probabilità all’origine del sinistro una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Auto esce di strada e si ribalta in un canale tra Vigevano e Parona: cè una vittima

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