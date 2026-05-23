Auto esce di strada e si ribalta nel fossato | feriti i passeggeri

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte di giovedì 21 maggio a San Borgo, nel territorio di Monselice, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fossato. Sono rimasti feriti i passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni attuali dei feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura nella tarda serata di giovedì 21 maggio a San Borgo, nel territorio di Monselice, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi in un fosso. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.50 e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.La squadra del distaccamento di Este è arrivata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCIDENTE IN VALSUSA: AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA

Video INCIDENTE IN VALSUSA: AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA

Sullo stesso argomento

Incidente in città: l'auto sbanda, esce di strada e si cappotta nel fossatoAncora un incidente stradale, questa volta senza gravi conseguenze fisiche per gli occupanti del mezzo.

Auto esce di strada e si ribalta nel Lodigiano: morta una ragazza di 29 anniUn'auto è uscita di strada e si è ribaltata questa mattina a Tavazzano con Villavesco nel Lodigiano.

auto esce di stradaAuto esce di strada e si ribalta nel fossato: feriti i passeggeriPaura giovedì sera, 21 maggio, a San Borgo di Monselice dove un auto è finita in un fossato, capovolgendosi. I Vigili del Fuoco di Este hanno estratto le persone ferite a bordo e messo in sicurezza il ... padovaoggi.it

auto esce di stradaSpaventoso incidente: esce di strada e poi l'auto prende un dosso e decolla, finendo al primo piano del ristorante stellato. Un 31enne in gravi condizioniARCO. Un incidente spaventoso, con la macchina che, dopo essere uscita di strada, è entrata in un prato, ha percorso un centinaio di metri ormai senza controllo, ha imboccato un terrapieno e si è al ... ildolomiti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web