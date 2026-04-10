Un incidente stradale si è verificato oggi in località Santa Maria, lungo la strada che porta a Monteleone di Orvieto. Un uomo di 70 anni alla guida di un veicolo ha perso il controllo, uscendo di strada e capovolgendosi in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del conducente.

Orvieto:, 10 aprile 2026 – Incidente stradale in località Santa Maria, in direzione Monteleone di Orvieto: un’auto guidata da un settantenne è uscita di strada cappottandosi in un campo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto e quelli di Città della Pieve che hanno estratto l'uomo consegnandolo alle cure dei sanitari del 118. L'automobile è stata poi recuperata dal campo per essere caricata da un carro attrezzi del soccorso stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce di strada, l’auto si ribalta e finisce in un campo

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