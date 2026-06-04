Esce di nascosto dal terrazzo di casa per raggiungere gli amici
Un giovane ha cercato di uscire di casa dal terrazzo per incontrare gli amici, probabilmente senza il consenso dei genitori. La fuga è stata scoperta prima che potesse raggiungere la destinazione. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti legati all’episodio. La polizia sta indagando sulle circostanze e sui motivi dell’azione.
Stava tentando di uscire di casa dal terrazzo di casa, probabilmente all'insaputa dei genitori, per raggiungere gli amici. Invece, per una giovane di 14 anni di origini cinesi residente a Tavola, quella che doveva essere una serata piacevole si è conclusa con un ricovero in ospedale: stando a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
When Doomsday Comes, His Wife Abandons Him For A Rich Lover.He Has Billions Supplies,She Regrets
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