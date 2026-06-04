Esce di nascosto dal terrazzo di casa per raggiungere gli amici

Da firenzetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane ha cercato di uscire di casa dal terrazzo per incontrare gli amici, probabilmente senza il consenso dei genitori. La fuga è stata scoperta prima che potesse raggiungere la destinazione. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti legati all’episodio. La polizia sta indagando sulle circostanze e sui motivi dell’azione.

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Stava tentando di uscire di casa dal terrazzo di casa, probabilmente all'insaputa dei genitori, per raggiungere gli amici. Invece, per una giovane di 14 anni di origini cinesi residente a Tavola, quella che doveva essere una serata piacevole si è conclusa con un ricovero in ospedale: stando a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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