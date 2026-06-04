Esce di nascosto dal terrazzo di casa per raggiungere gli amici

Notizia in breve

Un giovane ha cercato di uscire di casa dal terrazzo per incontrare gli amici, probabilmente senza il consenso dei genitori. La fuga è stata scoperta prima che potesse raggiungere la destinazione. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti legati all’episodio. La polizia sta indagando sulle circostanze e sui motivi dell’azione.