Una ragazza di 14 anni è caduta dal terrazzo della propria abitazione nella notte a Prato. Secondo quanto ricostruito, stava cercando di uscire di casa di nascosto e si è infortunata dopo il salto. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Attimi di grande apprensione nella notte a Prato, dove una ragazza di 14 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata dal terrazzo della propria abitazione mentre tentava di uscire di casa senza farsi notare dai genitori. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Tavola, nel vicolo del Chiassarello, poco dopo le 2 del mattino. La giovane è stata soccorsa in codice rosso e trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Il tonfo nella notte e la chiamata ai soccorsi. A dare l’allarme è stato un residente della zona, svegliato da un forte rumore proveniente dalla strada. Affacciandosi alla finestra, l’uomo ha notato la ragazzina a terra, dolorante, e ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esce di casa di nascosto nella notte e precipita dal terrazzo: dramma per una ragazza di 14 anni

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