Si cala dalla grondaia per raggiungere gli amici | ragazzo precipita dal quarto piano dell' albergo
Un ragazzo di 18 anni, in gita scolastica al Passo del Tonale, ha tentato di scendere dalla grondaia di un albergo per raggiungere gli amici. Durante il tentativo, è caduto dal quarto piano e ha subito un incidente che lo ha portato in ospedale. La vicenda è avvenuta nella notte e le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire l’accaduto.
Ha tentato di calarsi dalla grondaia per raggiungere gli amici, ma è precipitato per diversi metri: si è conclusa in ospedale la notte di un 18enne belga, in gita scolastica al Passo del Tonale.L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile, in un hotel della rinomata località turistica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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