Si cala dalla grondaia per raggiungere gli amici | ragazzo precipita dal quarto piano dell' albergo

Un ragazzo di 18 anni, in gita scolastica al Passo del Tonale, ha tentato di scendere dalla grondaia di un albergo per raggiungere gli amici. Durante il tentativo, è caduto dal quarto piano e ha subito un incidente che lo ha portato in ospedale. La vicenda è avvenuta nella notte e le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze per chiarire l’accaduto.