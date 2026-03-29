Esce dall'ospedale e muore in un incidente stradale sulla Sorrentina la vittima è Nicola Savarese
Un uomo di 54 anni, poche ore dopo aver lasciato il Pronto Soccorso dove si era recato a causa di un malore, ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada statale Sorrentina. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, coinvolgendo il veicolo guidato dalla vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.
Il 54enne Nicola Savarese morto in un incidente stradale sulla Statale Sorrentina: era appena uscito dal Pronto Soccorso dove si era recato per un malore. La Procura dispone l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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