Esce dall'ospedale e muore in un incidente stradale sulla Sorrentina la vittima è Nicola Savarese

Un uomo di 54 anni, poche ore dopo aver lasciato il Pronto Soccorso dove si era recato a causa di un malore, ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada statale Sorrentina. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, coinvolgendo il veicolo guidato dalla vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.