Un escavatore è stato utilizzato per pulire la roggia Coira, secondo quanto denunciato dalle Sentinelle. Dopo i lavori di fresaggio dei fondali sul Naviglio Pavese, anche questa roggia è stata interessata dall’intervento. La presenza dell’escavatore ha suscitato proteste tra i residenti e le associazioni, che criticano l’uso di mezzi pesanti per operazioni di manutenzione ambientale in aree considerate sensibili. La questione riguarda il rispetto delle modalità di intervento e le eventuali conseguenze sull’ambiente locale.

Dopo il Naviglio Pavese è finito sotto i colpi dei barchini per il fresaggio dei fondali anche la roggia Coira. E tornano in azione le le Sentinelle dell’associazione Parco Sud contro le operazioni eseguite dalla società che ha in gestione la manutenzione dei corsi d’acqua per conto del consorzio Villoresi. A far scattare la nuova denuncia l’intervento con un escavatore con braccio meccanico che " hanno cancellato oltre duecento metri e forse anche di più di vegetazione dove avevano nidificato diverse specie di volatili soprattutto i germani reali", dicono le Sentinelle. I volontari dell’associazione Parco Sud hanno allertato l’amministrazione di Rozzano, la Polizia Locale di Rozzano e la polizia venatoria di Città metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escavatore per pulire la roggia: la denuncia delle Sentinelle

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