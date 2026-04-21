La roggia Mora | serata culturale a Trecate
Venerdì 24 aprile a Trecate si terrà una serata culturale presso Villa Cicogna, organizzata dalla Pro loco. Alle 21, si svolgerà un incontro dedicato alla roggia Mora, un corso d'acqua che per secoli ha attraversato il centro della città, allora principalmente agricola. L’evento intende ripercorrere le caratteristiche di questa struttura e il suo ruolo nella storia locale.
Serata culturale a Trecate venerdì 24 aprile in Villa Cicogna con la Pro loco. Alle 21 è fissato un incontro per ricordare, illustrandone le caratteristiche, la roggia Mora, che per secoli, circondò il centro della città, allora borgo essenzialmente agricolo. Alla serata daranno il loro specifico.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
La roggia di Palma: notizie, percorso e sorpresePer la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro ‘Udine: le rogge nel cuore’) con breve introduzione sulla storia e...