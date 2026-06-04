Esami di maturità | tutte le commissioni ELENCO Diffuse dal ministero dell' Istruzione

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco completo delle commissioni degli esami di maturità per l'anno scolastico 202526. Il documento è disponibile online e permette di consultare le composizioni delle commissioni per ogni indirizzo di studio. L'elenco include i nomi dei membri e le scuole coinvolte, e può essere visualizzato attraverso un link dedicato.

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