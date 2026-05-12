Nuovi Giochi della Gioventù | il Ministero dell’istruzione istituisce le Commissioni nazionali e regionali Tutte le regole per l’organizzazione degli eventi

Il Ministero dell’istruzione e del merito, insieme al Ministro per lo sport e i giovani, ha firmato un decreto il 27 marzo 2026 riguardante i Nuovi Giochi della Gioventù. Con questa decisione sono state istituite le Commissioni nazionali e regionali incaricate di gestire e organizzare gli eventi. Il decreto riporta anche le regole dettagliate per la pianificazione e lo svolgimento delle competizioni, coinvolgendo le diverse realtà territoriali.

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