Esami di maturità 2025-2026 | Richiesta elenchi personale docente non nominato

L'Ufficio Scolastico di Milano ha chiesto alle scuole di inviare elenchi dettagliati del personale docente non ancora nominato. Le scuole devono preparare e trasmettere dei prospetti per ogni classe di concorso, includendo i nominativi dei docenti assegnati a quelle specifiche categorie. La richiesta riguarda le classi di concorso indicate nell’allegato 8 della circolare. La consegna dei documenti è prevista in tempi stabiliti dall’ufficio.

L’Ufficio Scolastico di Milano richiede alle scuole di predisporre e trasmettere dei prospetti compilati per ogni singola classe di concorso – relativi ai nominativi dei docenti appartenenti alle classi di concorso specificate nell’allegato 8 della C.M. prot. n. 90455 del 25.3.2026, che non sono stati nominati nelle commissioni degli esami di maturità. Vanno inoltre individuati almeno n. 2 docenti che garantiscano l’accettazione della nomina in qualità di presidente o commissario. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie,... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esame di MATURITÀ 2026: cosa CAMBIA Reazioni a caldo

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