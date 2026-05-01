Scadenze mese maggio 2026 | mobilità prove Invalsi esami di Maturità graduatorie d’istituto elenchi regionali

A maggio sono previste diverse scadenze legate al settore scolastico, tra cui la presentazione delle domande di mobilità, lo svolgimento degli esami di Maturità e delle prove Invalsi. Inoltre, ci saranno termini per la presentazione delle graduatorie d’istituto e degli elenchi regionali. Questi appuntamenti rappresentano tappe fondamentali per il personale docente e gli studenti coinvolti.

Le scadenze del mese di maggio riguardano la mobilità, gli esami di Stato, le prove Invalsi, le graduatorie d'istituto, gli elenchi regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Docenti 2026/2027: guida e scadenze per gli elenchi regionali PNRR? Cosa sapere Il Ministero dell'Istruzione emana il decreto 68 per gli elenchi regionali docenti 2026/2027. Scadenze marzo 2026: domanda part time, prove Invalsi, aggiornamento GPS, specializzazione sostegno IndireLe scadenze del mese di marzo riguardano la domanda di part-time, le prove Invalsi, aggiornamento GPS, specializzazione sostegno Indire L'articolo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo scadenzario fiscale di maggio 2026; Calendario fiscale maggio 2026: versamenti e adempimenti; SCADENZE MAGGIO 2026; La guida alle scadenze fiscali di maggio 2026, scopri il calendario. Calendario fiscale di maggio 2026, tutte le scadenze da pagare nel corso del meseCalendario fiscale maggio 2026: le scadenze da rispettare tra IVA, 730, contributi, bollo fatture elettroniche e rottamazione quater ... quifinanza.it Pensioni maggio 2026, slitta la data dei pagamenti. Il calendario completo e come ottenere il bonus con la dichiarazione dei redditiIl mese di maggio 2026 non prevede aumenti generalizzati sugli assegni, ma presenta alcune particolarità cruciali. Tra la festività dei lavoratori che sposta le date di accredito ... leggo.it Tutte le principali #ScadenzeFiscali previste nel mese di Maggio 2026 Ecco l'elenco completo -------------> https://insindacabili.it/calendario-scadenze-fiscali-maggio-2026-ecco-tutte-le-date-previste/ - facebook.com facebook #Vrenna: “Non siamo riusciti a rispettare alcune scadenze federali del mese, ci sarà una penalizzazione” x.com