Immissioni in ruolo docenti posizione ultimo nominato 2025 26 Utile per gli elenchi regionali

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202526 sono terminate, con l’ultimo nominato inserito in graduatoria. Questa situazione riguarda anche gli elenchi regionali, che saranno aggiornati di conseguenza. Ora si inizia a pianificare il prossimo ciclo di assunzioni, previsto per l’anno 202627, con le procedure che dovranno essere avviate nei prossimi mesi.

Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 202526. Utile per gli elenchi regionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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