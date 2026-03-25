Commissioni esame di maturità as 2025 2026 | domanda dal 26 marzo al 13 aprile Nota MIM

Dal 26 marzo al 13 aprile sarà possibile presentare domanda per le commissioni d'esame di maturità dell'anno scolastico 20252026. La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito specifica che possono partecipare alla selezione i dirigenti scolastici e i docenti, sia in servizio che in pensione, che intendono essere nominati.

I dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti eo commissari esterni nelle commissioni degli esami di Maturità, trasmettono i modelli ES-E e ES-1 esclusivamente attraverso l’Istanza on line “Partecipazione alle Commissioni degli Esami di Maturità” nel portale POLIS (https:polisjb4.pubblica.istruzione.itpartecipazione commissioni-esami). L'articolo Commissioni esame di maturità a.s. 20252026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIM. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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