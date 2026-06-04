Erri De Luca è stato bandito da un festival dopo aver definito il sionismo e il genocidio in modo critico. Era stato lui stesso a prevedere che le sue parole avrebbero attirato conseguenze negative. La decisione di escluderlo è stata comunicata dall’organizzazione dell’evento, senza ulteriori commenti ufficiali. La vicenda si è sviluppata pochi giorni dopo le dichiarazioni dell’autore.

Era stato facile profeta Erri de Luca quando, dieci giorni fa, aveva previsto che avrebbe pagato un prezzo per le sue idee sul “sionismo” e sul “genocidio”. Puntuale è arrivata ieri la conferma. Il nome dello scrittore, che avrebbe dovuto essere il protagonista dell’incontro inaugurale del Festival Salerno Letteratura, è all’improvviso scomparso dal programma. E se qualcuno avesse avuto dubbi sui motivi, a scansarli è stato Gennaro Carillo il codirettore artistico della manifestazione, che si svolgerà nella città campana dal 13 al 20 giugno prossimi. Non deve essere stato facile il compito di Carillo, che è un esimio e apprezzato professore... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Erri De Luca "sionista". E il Festival lo caccia via

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