Erri De Luca sionista E il Festival lo caccia via

Da liberoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Erri De Luca è stato bandito da un festival dopo aver definito il sionismo e il genocidio in modo critico. Era stato lui stesso a prevedere che le sue parole avrebbero attirato conseguenze negative. La decisione di escluderlo è stata comunicata dall’organizzazione dell’evento, senza ulteriori commenti ufficiali. La vicenda si è sviluppata pochi giorni dopo le dichiarazioni dell’autore.

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Era stato facile profeta Erri de Luca quando, dieci giorni fa, aveva previsto che avrebbe pagato un prezzo per le sue idee sul “sionismo” e sul “genocidio”. Puntuale è arrivata ieri la conferma. Il nome dello scrittore, che avrebbe dovuto essere il protagonista dell’incontro inaugurale del Festival Salerno Letteratura, è all’improvviso scomparso dal programma. E se qualcuno avesse avuto dubbi sui motivi, a scansarli è stato Gennaro Carillo il codirettore artistico della manifestazione, che si svolgerà nella città campana dal 13 al 20 giugno prossimi. Non deve essere stato facile il compito di Carillo, che è un esimio e apprezzato professore... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Temi più discussi: Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio; Erri De Luca, il sionismo e la lotta continua al dizionario; Sionismo: le scuse di Erri De Luca: Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido; Caro Erri De Luca, per non fare da ornamento intellettuale affacciati sul pensiero antisionista.

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