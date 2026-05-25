Erri De Luca si trova a Gerusalemme e ha affermato di essere sionista, aggiungendo che Gaza non rappresenta un genocidio. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti all’interno del mondo culturale italiano. La sua posizione ha generato discussioni e divisioni tra chi sostiene le sue parole e chi le contesta. La visita e le affermazioni dello scrittore sono diventate un tema di discussione pubblico e mediatico.

Lo scrittore Erri De Luca torna al centro del dibattito politico e culturale con parole destinate a far discutere. In un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano Israel Hayom, l’autore napoletano ha rivendicato apertamente la propria posizione sul conflitto in Medio Oriente, definendosi senza esitazioni “sionista” e respingendo con forza l’uso del termine “genocidio” per descrivere la guerra nella Striscia di Gaza. Le dichiarazioni arrivano alla vigilia della sua partecipazione all’ International Writers Festival di Gerusalemme, evento organizzato con il sostegno della Jerusalem Foundation. Una presenza che, secondo il giornale israeliano, rappresenta “un atto di allineamento morale contro i venti dominanti” in un momento in cui numerosi intellettuali internazionali stanno invece prendendo le distanze da Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Erri De Luca a Gerusalemme: “Sono sionista e Gaza non è un genocidio”. Lo scrittore divide il mondo culturale italiano

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