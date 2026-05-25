Erri De Luca ha dichiarato di essere sionista e ha negato che ci sia stato un genocidio a Gaza. Lo scrittore ha affermato che non si tratta di un genocidio, anche se ha definito la situazione come una guerra terribile. La sua posizione è stata espressa pubblicamente, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Alla vigilia del festival letterario di Gerusalemme, Erri De Luca si dichiara apertamente sionista, definendo il termine come il basilare riconoscimento del diritto d’Israele all’esistenza e alla difesa. Lo scrittore respinge con fermezza la definizione di genocidio per i massacri di civili a Gaza, derubricandoli a tragiche conseguenze di una guerra urbana. Le parole di Erri De Luca Alla vigilia della sua partecipazione all’International Writers Festival di Gerusalemme, lo scrittore Erri De Luca ha scosso il panorama culturale con una serie di considerazioni sul conflitto in Medio Oriente. Intervistato dal quotidiano Israel Hayom, l’autore ha spiegato che in Italia e in gran parte dell’occidente l’appellativo di sionista viene oggi considerato “una maledizione, un insulto che ti lanciano per segnare i confini di ciò che è inaccettabile”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Erri De Luca si defisce "sionista" e nega il genocidio a Gaza: "Non lo è, anche se è una guerra terribile"

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