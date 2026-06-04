Erri De Luca ha deciso di non partecipare più ai festival letterari, criticando la tendenza di questi eventi a promuovere un conformismo culturale e a ridurre la funzione critica della letteratura. La sua scelta nasce dalla volontà di mantenere un rapporto più autentico con il pubblico, rifiutando il ruolo di figura di consenso immediato. La decisione è stata annunciata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza coinvolgere altri protagonisti del settore.

Come stanno trasformando i festival la funzione critica della letteratura? Perché Erri De Luca rappresenta una rottura rispetto al consenso immediato? Quale modello di sostenibilità protegge l'informazione dalle pressioni del mercato? Cosa rischia il dibattito pubblico se la cultura diventa puro intrattenimento??? In Breve Massimiliano Coccia analizza la deriva dei festival letterari moderni Podcast Quel che resta del giorno filtra il flusso informativo quotidiano Modello d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erri De Luca: la sfida contro i festival e il conformismo culturale

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