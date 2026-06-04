Il caso dell'esclusione di uno scrittore dal Festival Salerno Letteratura per le sue dichiarazioni su Gaza e il sionismo arriva in Consiglio regionale. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al governatore, chiedendo chiarimenti sulla decisione. L'esclusione ha suscitato polemiche e discussioni tra le forze politiche. La richiesta mira a ottenere spiegazioni ufficiali sulla vicenda e sull'eventuale coinvolgimento delle istituzioni.

Il caso dell'esclusione di Erri De Luca dal Festival Salerno Letteratura per le sue dichiarazioni sul sionismo e su Gaza arriva in Consiglio regionale, con una interrogazione del gruppo di Fratelli d'Italia - presieduto dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano - al governatore Roberto Fico. Per i consiglieri meloniani "al di là se la posizione di De Luca sia condivisibile o meno, appare profondamente illiberale la sua esclusione". Nell'interrogazione si ricorda che la Regione Campania ha concesso il patrocinio a Salerno Letteratura, e si chiede a Fico "quale iniziativa politico-istituzionale intenda assumere sulla vicenda, per garantire che la Campania sia sempre e comunque terra di libertà, di pace e di rispetto delle diverse opinioni sociali, culturali e politiche". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Erri De Luca, il caso arriva in Consiglio regionale: interrogazione a Fico

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