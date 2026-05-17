Ospedale di Pordenone sempre più debole il caso arriva in consiglio regionale
L’ospedale di Pordenone sta attraversando un periodo di crescente difficoltà, che ha portato la questione a essere discussa anche nel consiglio regionale. La situazione ha suscitato l’attenzione dei rappresentanti eletti nella provincia, i quali sembrano divisi dalle loro appartenenze politiche, ma potrebbero trovarsi a dover collaborare per affrontare le criticità crescenti nel sistema sanitario locale. La discussione si concentra sulla possibilità di intervenire per cercare di invertire la tendenza negativa che sta coinvolgendo l’ospedale.
Chissà se i consiglieri eletti in provincia, indipendentemente dalle casacche politiche che indossano, saranno capaci di fare fronte comune in consiglio regionale per cercare di salvare quella che sembra essere, ogni giorno di più, una deriva per la sanità pordenonese. L'ultima notizia negativa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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