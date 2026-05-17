Ospedale di Pordenone sempre più debole il caso arriva in consiglio regionale

L’ospedale di Pordenone sta attraversando un periodo di crescente difficoltà, che ha portato la questione a essere discussa anche nel consiglio regionale. La situazione ha suscitato l’attenzione dei rappresentanti eletti nella provincia, i quali sembrano divisi dalle loro appartenenze politiche, ma potrebbero trovarsi a dover collaborare per affrontare le criticità crescenti nel sistema sanitario locale. La discussione si concentra sulla possibilità di intervenire per cercare di invertire la tendenza negativa che sta coinvolgendo l’ospedale.

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