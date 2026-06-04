Caso Erri De Luca il condirettore di SalernoLetteratura | Spiazzati dalle parole su Gaza

Il co-direttore del Festival Salerno Letteratura ha annunciato sui social media che Erri De Luca non parteciperà all’evento. La decisione deriva da alcune dichiarazioni dell’autore riguardo a Gaza, che hanno suscitato reazioni negative. La comunicazione precisa che la mancata presenza non è legata ad altri motivi. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso i canali del festival e del co-direttore.

Oggi, attraverso i propri canali social, il co-direttore del Festival Salerno Letteratura, Paolo Di Paolo, ha ufficializzato e chiarito i motivi della mancata partecipazione di Erri De Luca all'evento. La direzione artistica ha deciso di revocare all'autore la prolusione inaugurale della rassegna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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