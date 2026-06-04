Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura il caso arriva in Regione FdI chiede un’interrogazione a Fico | Esclusione illiberale

Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al presidente della Camera per chiedere chiarimenti sull’esclusione di Erri De Luca dalla cerimonia di apertura di Salerno Letteratura, a causa delle sue dichiarazioni su Gaza. La decisione ha scatenato critiche da parte del partito, che definisce l’atto “illiberale”. La questione è ora sul tavolo della Regione, mentre l’autore non ha partecipato all’evento.

Fratelli d’Italia prende le difese di Erri De Luca, escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto aprire Salerno Letteratura per le sue dichiarazioni su Gaza. La vicenda è stata portata all’attenzione del Consiglio regionale con un’ interrogazione del gruppo di FdI, guidato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, rivolta al governatore Roberto Fico. Secondo i consiglieri meloniani, al di là della condivisione o meno delle posizioni dello scrittore, la sua esclusione appare « profondamente illiberale ». Il patrocinio della Regione Campania. Nell’interrogazione si sottolinea inoltre che la Regione Campania ha concesso il patrocinio al festival e si chiede quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto del pluralismo e della libertà di espressione. 🔗 Leggi su Open.online

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura per le parole su Gaza. In Italia chi dice la verità, nessuna prova di genocidio a Gaza, viene tagliato fuori da certi ambienti e da una certa sinistra. I fascisti del futuro saranno gli antifascisti! Cit. x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit

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