Caso Erri De Luca FdI presenta interrogazione a Fico | Decisione sovietica

Il gruppo regionale di Fratelli d'Italia ha depositato oggi, presso il Consiglio della Campania, un'interrogazione formale indirizzata al governatore Roberto Fico per contestare la mancata prolusione di Erri De Luca al Festival Salerno Letteratura. L'opposizione ritiene la scelta "profondamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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“Riconsiderata la nostra decisione”. Erri De Luca escluso dal festival "Salerno Letteratura"Erri De Luca è stato escluso dal festival Salerno Letteratura, dove avrebbe dovuto tenere la prolusione tra il 13 e il 20 giugno.

Temi più discussi: Il caso Erri De Luca: Perché il Festival di Salerno ha il diritto di dire no al negazionismo; Erri De Luca, De Gregori e l’arte calpestata; Salerno Letteratura, Erri de Luca escluso per le sue frasi su Gaza. Rinuncia Cotroneo; Erri De Luca e le accuse di essere un vecchio maschio.

A volte bastano poche frasi per trasformare uno scrittore in un caso nazionale. È quello che sta accadendo a #ErriDeLuca, finito al centro di una delle polemiche culturali più incandescenti delle ultime settimane. x.com

Erri De Luca è sionista, ma non brucerò i suoi libri reddit

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