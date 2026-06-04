Caso Erri De Luca FdI presenta interrogazione a Fico | Decisione sovietica

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo regionale di Fratelli d'Italia ha depositato oggi, presso il Consiglio della Campania, un'interrogazione formale indirizzata al governatore Roberto Fico per contestare la mancata prolusione di Erri De Luca al Festival Salerno Letteratura. L'opposizione ritiene la scelta "profondamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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