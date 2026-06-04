Erri De Luca escluso dal Salerno Letteratura | arriva l' interrogazione a Fico

Un'interrogazione al governatore è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, guidato dall'ex ministro, in merito all'esclusione dello scrittore dal Festival Salerno Letteratura. La decisione di escludere l’autore si è verificata dopo le sue dichiarazioni su sionismo e Gaza. La questione è ora oggetto di attenzione politica, con l’interrogazione rivolta a chiarire le motivazioni dell’esclusione.

Il caso dell'esclusione di Erri De Luca dal Festival Salerno Letteratura per le sue dichiarazioni sul sionismo e su Gaza arriva in Consiglio regionale, con una interrogazione del gruppo di Fratelli d'Italia - presieduto dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano - al governatore Roberto Fico. Per i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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Non sono stato escluso dal #Festival di #Salerno, è il Festival che si è escluso da me. E' la replica dello scrittore Erri #DeLuca, dopo l'esclusione dal Festival Salerno Letteratura a seguito delle sue dichiarazioni su #Israele e sionismo. Ma anche su quanto st x.com

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